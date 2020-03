Una pregevole iniziativa di Climalteranti.it che seleziona un elenco di video in cui si affronta in modo corretto il tema del cambiamento climatico.

In questi giorni di emergenza sanitaria da coronavirus la scelta utilizzare internet per trovare alternative alle lezioni sospese su scala nazionale è fondamentale visto che tutti i seminari e convegni sul tema del cambiamento climatico sono stati sospesi.

Climalteranti.it invita anche a segnalare altri video di interesse, indicando il relatore, il luogo, l’anno, l’oggetto e la durata.

Un ulteriore utile servizio del sito/blog di formazione e discussione sul global warming climatici, ideato per dare continuità all’analisi critica delle voci negazioniste sulla tematica climatica, è la sezione link del blog, recentemente aggiornata e ampliata.

L’ELENCO DEI VIDEO

Elisa Palazzi e Sergio Castellari, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti (2016) Cambiamenti climatici, dati e prospettive. Aspetti generali del cambiamento climatico, impatti, adattamento e mitigazione. 55 min.

Stefano Caserini, Politecnico di Milano (2016) Il problema del cambiamento del clima globale. Confutazione delle tesi del prof. E. Pedrocchi. 2h 04 min (slide usate qui)

Elisa Palazzi, Festival della meteorologia (2017) Le montagne: osservatori privilegiati e laboratori naturali per lo studio del clima e dei suoi cambiamenti, 40 min.

Claudio Cassardo, Torino (aprile 2017), Cambiamento climatico: a che punto siamo. Si fa il punto su clima e cambiamento climatico con un discorso su cosa sta accadendo e cosa potrebbe succedere. Circa 8 minuti.

Autori vari, “Buona Sera Clima”, Green Social Festival, Bologna (2017). Un insieme di interventi brevi (di circa 5/7 min ciascuno) su vari temi connessi ai cambiamenti climatici, dalle basi fisiche agli impatti, dalla mitigazione e adattamento alla comunicazione, raggruppati in 5 video:

primo video: gli aspetti scientifici, dal livello globale al livello locale, le forzanti naturali e antropiche, come si studia il clima, e cenni su scenari e le proiezioni future. Con un collegamento dalla base Antartica di Dome Concordia (durata: 50 min.)

secondo video: gli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi, sulle attività umane e sull’economia, sulla risorsa idrica, sul dissesto idrogeologico, sulla salute. Con un video iniziale realizzato dagli studenti del Liceo Fermi di Bologna (durata: 45 min.)

terzo video: Il Cambiamento climatico in regioni particolarmente sensibili e il problema etico-sociale, con interviste e interventi di studenti (durata: 50 min.)

quarto video: La Comunicazione del cambiamento climatico sui vari Media e a scuola, con interventi di studenti (durata: 35 min.)

quinto video: La formazione dei giovani sugli argomenti del cambiamento climatico e dei suoi impatti e il ruolo della comunicazione (durata: 45 min.)

Elisa Palazzi e Carlo Cacciamani, Terraè, Officina della Sostenibilità, Pordenone (2018) La febbre del pianeta si misura in montagna, Trattazione degli aspetti connessi ai cambiamenti climatici nelle regioni di alta quota e dei rischi geo-idrologici ad essi connessi, 1h 30 min.

Sergio Castellari, Evento ‘Clima: capire per agire’. Marina di Montemarciano, Ancona (giugno 2018), “Una questione scottante: come e perché adattarsi ai cambiamenti climatici”. Dal minuto 10:22. Durata 55 min

Antonello Pasini, Green Meetings (2019) I cambiamenti climatici. 57 min

Luca Mercalli, Dipartimento di Fisica, Torino, 31 maggio 2019, Crisi climatica e ambientale. Durata 2 ore 19 minuti.

Giorgio Vacchiano, Dai semi al sole. TEDx Busto Arsizio (giugno 2019) Breve trattazione divulgativa della connessione tra uomini e foreste. 20 min

Giorgio Vacchiano, Il futuro delle foreste. Mantova (settembre 2019) Breve trattazione divulgativa del rapporto tra foreste e cambiamenti climatici. 30 min

Mark Jacobson, Bergamo Scienza (ottobre 2019) Un mondo 100% rinnovabile, 1h 31 min.

Stefano Caserini, Webinar CMCC-SISC (Ottobre 2019) “IPCC Special Report “Global Warming of 1.5°C”: obiettivi, strumenti e fattibilità”. 1h 6min

Giorgio Vacchiano, Palermo (novembre 2019) Effetti del cambiamento climatico sulle foreste, Lezione specialistica (tecnico-universitaria) sugli impatti del climate change sulle foreste. 30 min

Giorgio Vacchiano, Cosa succede in Australia? Twitch (gennaio 2020) Intervista sugli incendi australiani, 1h.

Claudio Cassardo, Elisa Palazzi, Marco Bagliani e altri docenti dell’Università di Torino, in un ciclo di incontri nel 2019-2020 dal titolo “Capiamo i Cambiamenti Climatici”, della durata di 1h 30 min l’uno:

primo video (qui le slide) – Come funziona il sistema climatico? I meccanismi fondamentali che regolano il clima sulla Terra. Con Marco Bagliani ed Elisa Palazzi

secondo video (qui le slide) – Perché il clima cambia? Cause e conseguenze dei cambiamenti climatici dal lontano passato a oggi. Con Marco Bagliani ed Elisa Palazzi

terzo video (qui le slide) – Come si studia il clima? Dalle ricostruzioni del passato alle misure di oggi, fino ai modelli per le previsioni future. Con Enrico Borgogno Mondino, Claudio Cassardo ed Elisa Palazzi

quarto video (qui le slide) – Quale futuro ci aspetta? Come cambierà il clima nei prossimi decenni e quali rischi avremo di oltrepassare punti di non ritorno. Con Claudio Cassardo ed Elisa Palazzi

quinto video (qui le slide) – Quali sono le conseguenze del riscaldamento globale? Studiare gli impatti del riscaldamento climatico. Con Dario Padovan ed Alessandro Pezzoli

Video in inglese

James Hansen, Ted talk (2012) Why I must speak out about climate change (con sottotitoli in italiano), 17 min

Gavin Schimdt (2014), Ted talk, The emergent pattern of climate change. 12 min

Vittorio Marletto (2018), Bologna, Arpa Emilia Romagna, (introductory, high school level, Erasmus+ project, Student climate report).

Heidi Sosik e Erik van Sebille (2020), Ocean Science Meeting 2020, Heidi Sosik (Traits, rates and fates of plankton) and Erik van Sebille (The Connected Ocean) 2h 4 min

