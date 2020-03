10 Marzo 2020

www.climalteranti.it

Sito/blog di formazione e discussione sul tema dei cambiamenti climatici, ideato per dare continuità all’analisi critica delle voci negazioniste sulla tematica climatica effettuata nel libro “A qualcuno piace caldo”, nonché per permettere una discussione sulle politiche climatiche decise (o non decise) in ambito italiano. Il sito desidera inoltre costituire un punto di riferimento per il reperimento di informazioni, documenti e notizie a proposito dei cambiamenti climatici.