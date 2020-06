Sarà accreditato oggi da Inarcassa, giovedì 11 giugno, il bonus di 600 euro a ingegneri e architetti previsto dalle misure del governo per aiutare i liberi professionisti – iscritti ai rispettivi istituti di previdenza obbligatoria – che si sono trovati in difficioltà a causa del calo di lavoro durante l’emergenza coronavirus (vedi anche qui).

Con deliberazione d’urgenza, infatti, il presidente di Inarcassa (la cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti), Giuseppe Santoro, ha autorizzato il pagamento del bonus per il mese di aprile a 99.632 professionisti che l’hanno già percepito a marzo, per un totale di 59.779.200 euro, somma che sarà anticipata da Inarcassa come già avvenuto per la precedente mensilità.

Le richieste di indennità presentate dai nuovi beneficiari, precisa una nota di Inarcassa, correttamente inoltrate nel periodo 8 giugno-8 luglio, saranno progressivamente liquidate in tranche successive secondo l’ordine cronologico di arrivo.

