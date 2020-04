Saranno accreditate oggi, 29 aprile, le indennità da 600 euro per le richieste regolarmente presentate dal 14 al 20 del mese da ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa.

In totale, fa sapere una nota della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, i bonus governativi complessivamente erogati a favore della categoria superano i 95.000 euro.

La Cassa, nella stessa nota, informa inoltre i 4.000 associati che hanno avviato l’iter per i finanziamenti a tasso zero che, grazie ad una ulteriore negoziazione con l’istituto tesoriere, è stata eliminata dalle condizioni contrattuali la penale per anticipata estinzione del debito.

