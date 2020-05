Inarcassa ha stanziato 100 milioni di euro, derivanti dalla variazione al bilancio di previsione 2020 per le iniziative di sostegno agli architetti e ingegneri iscritti, danneggiati dall’emergenza Coronavirus.

“Ora la parola spetta ai ministeri vigilanti – ha spiegato il Presidente della Cassa nazionale Giuseppe Santoro – un pronunciamento cruciale per dare corso ai finanziamenti e alle molte altre forme di assistenza previste a favore degli associati. Auspico una valutazione favorevole – conclude – che potrà viaggiare di pari passo con le prossime misure del Governo per far ripartire il mercato del lavoro e il Paese”.

Di seguito la tabella con la ripartizione e la delibera in pdf:

