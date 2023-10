Ancora 2 mesi per acquistare case efficienti con il bonus Iva al 50%

Restano solo due mesi per acquistare un’abitazione efficiente dal punto di vista energetico e utilizzare il cosiddetto “bonus case green” che prevede una detrazione del 50% dell’Iva.

L’agevolazione, infatti, vale per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e non è stata prorogata. Questo bonus, ricordiamo, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 76) per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale in classe energetica A o B, ceduti direttamente dalle imprese edili senza intermediari.

Il bonus, come detto, consiste in una detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata sull’immobile (può essere anche una seconda casa) e sulle eventuali pertinenze, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, quindi se non c’è capienza nell’imposta di uno o più anni si perde il relativo sconto fiscale, in maniera non recuperabile negli anni a seguire.

La classe energetica deve essere attestata tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE), da allegare obbligatoriamente all’atto di acquisto.