Le fonti rinnovabili sono tornate a schiacciare la produzione energetica di gas e carbone nel mix elettrico europeo, secondo i dati sui consumi dell’Ue a 27 diffusi da Ember (think-tank londinese specializzato in analisi sull’energia).

Il grafico sotto evidenzia che a ottobre la generazione elettrica delle fonti rinnovabili (84 TWh) ha superato l’output delle risorse fossili (78 TWh), dopo tre mesi (luglio, agosto, settembre) in cui la situazione si era capovolta, con le fonti fossili davanti alle tecnologie pulite.

Le condizioni climatiche, con abbondanza di vento e piovosità, scrive Ember, hanno favorito la produzione da eolico e idroelettrico.

Il nucleare intanto si è attestato a 54 TWh lo scorso mese, grazie soprattutto al recupero degli impianti francesi che hanno generato 28 TWh a ottobre 2020 (22-23 TWh nei mesi precedenti).

Come si evince dal grafico sotto, le rinnovabili a ottobre hanno generato circa 17 TWh in più in confronto allo stesso mese del 2019, mentre gas, carbone e nucleare, nel complesso, hanno perso oltre 15 TWh, a fronte di una domanda elettrica che in Europa si è riportata sui livelli registrati prima del lockdown.

Ricordiamo che in Italia a ottobre la domanda di elettricità è stata pari a 26,2 TWh, in calo dello 0,8% rispetto allo stesso mese de 2019.

Dai dati mensili di Terna si evince che le rinnovabili hanno generato 9,9 TWh nel nostro Paese, vale a dire, il 37,8% della richiesta elettrica di ottobre 2020, contro il 29,3% di un anno prima.

Per quanto riguarda la produzione elettrica interna le rinnovabili hanno coperto il 44,3% del totale (il 33,7% a ottobre 2019).

Questo risultato delle rinnovabili elettriche, spiegava Terna, è da imputare essenzialmente all’idroelettrico che ha incrementato la produzione di quasi il 49% su ottobre 2019 (+1,5 TWh).

Allo stesso tempo, anche in Italia è diminuita la generazione elettrica da fonti fossili: 2,8 TWh in meno, mentre l’eolico ha fatto quasi il 57% in più (+600 GWh).

Potrebbe interessarti anche: