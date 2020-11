Quali caratteristiche devono avere i materiali isolanti? L’introduzione del Superbonus al 110% in edilizia, osserva l’Anit in una nota, ha contribuito a muovere in maniera sostanziale il mercato dell’isolamento termico, pertanto diventa sempre più importante definire in maniera corretta la prestazione dei materiali per il risparmio energetico. Tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento […]

