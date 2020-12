La Rete delle Professioni Tecniche, con la circolare n. 61 del 18 dicembre 2020 (allegata in basso), ha pubblicato le linee guida per determinare i corrispettivi delle attività professionali che riguardano il Superbonus 110% in edilizia. Una nota della Rete Professioni Tecniche ricorda che il decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo cconomico, nel […]

