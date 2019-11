Sconto fino al 60% sugli oneri di urbanizzazione e possibilità di incrementi delle volumetrie fino al 20%, a fronte di un miglioramento delle condizioni energetiche e di sicurezza degli edifici.

Via libera a maggioranza in Consiglio regionale della Lombardia alla legge che mette in campo incentivi e meccanismi di semplificazione per favorire il recupero di immobili abbandonati e per prevenire il degrado urbano. I contenuti La nuova legge – riassume una nota stampa della Regione – cerca di affrontare in modo sistemico il grave problema […]

