Fotovoltaico e aree agricole, stretta della Lombardia sugli impianti a terra Redazione QualEnergia.it

Sui terreni Dop e Igp in sostanza sarà ammesso solo l'agrovoltaico avanzato. Le nuove indicazioni per realizzare impianti FV nelle more dell'individuazione delle aree idonee. Sintesi e delibera allegata.

In Lombardia sono state pubblicate le prime indicazioni per installare impianti fotovoltaici (sia a terra che agrovoltaici) nelle aree agricole, in attesa del decreto che individuerà le aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021. Le regole si trovano nell’allegato A della delibera n. XII/1949, approvata dalla giunta regionale il 26 febbraio. Ma nella maggior parte […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

