Gli schemi di D.Lgs per l’attuazione delle direttive 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2018/410 di riforma del sistema Ets, approvati dal consiglio dei ministri la settimana scorsa, sono ora in Senato. Come scrivevamo su queste pagine, il decreto sul recepimento della direttiva sull’efficienza in edilizia, proposto dal MiSE, contiene in particolare la “Strategia di […]

Potrebbe interessarti anche: