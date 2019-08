Anche con la PAS sempre una valutazione del corretto inserimento nel paesaggio.

“La procedura semplificata, nella misura in cui presuppone il formale rilascio dell’atto di assenso o prevede le soluzioni alternative per il caso del mancato rilascio, è un istituto di semplificazione procedimentale, ma non di liberalizzazione sic et simplicter”. Anche per gli impianti minieolici è dunque imprescindibile una valutazione del corretto inserimento nel paesaggio. A ricordarlo, […]

