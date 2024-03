Autorizzazioni Fer utility scale, richieste quadruplicate negli ultimi tre anni Giulio Meneghello

Richieste di autorizzazione per i grandi impianti da 8 GW/anno nel 2021 a 41 GW/anno nel 2023, mostrano i dati elaborati da Althesys. Ma solo una su 10 si sta traducendo in un titolo e molti progetti restano per ora sulla carta.

Come noto, negli ultimi tre anni le richieste di autorizzazione per i soli impianti Fer utility scale sarebbero ampiamente sufficienti a centrare gli obiettivi del Pniec al 2030, di aggiungere quasi 80 GW di eolico e fotovoltaico. Tra le richieste, però, oggi solo una su 10 si sta trasformando in un'autorizzazione e, anche se i […]

