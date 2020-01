La versione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con gli obiettivi 2030 su emissioni, rinnovabili, efficienza energetica, mobilità e molto altro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, inviato a Bruxelles per la scadenza del 31 dicembre 2019, in completamento del percorso avviato nel dicembre 2018. Il nuovo testo, si spiega in una nota, “recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli […]

