Rinnovabili, cosa dovrà fare il nuovo Pniec per incentivi e autorizzazioni secondo Arera

Coordinare meglio le richieste di connessione degli impianti alla rete elettrica, chiarire come dovranno essere ripartiti i costi dei nuovi meccanismi di incentivazione “a due vie” (contratti CfD): sono le principali osservazioni sulle rinnovabili arrivate dall’Autorità per l’energia, in merito alla proposta di aggiornamento del Pniec. Nella memoria del 30 aprile trasmessa alle commissioni riunite […]