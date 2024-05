Installato fotovoltaico primo trimestre: +63% sul 2023, ma in netto calo il residenziale

Nei primi tre mesi del 2024 in Italia è stata installata una nuova potenza fotovoltaica pari a 1.721 MW, con un aumento del 63% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A marzo (vedi grafico in basso) si sono aggiunti 503 MW, con un incremento del 30,3% in confronto a marzo di un anno fa.

Analizzando i dati elaborati da QualEnergia.it su fonte Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, notiamo però che è in calo di circa il 9% il numero degli impianti connessi alla rete (9.670 in meno), soprattutto per la frenata di quelli di taglia residenziale.

Nella tabella vediamo dunque la potenza e il numero di impianti connessi nel periodo gennaio-marzo 2024 rispetto allo stesso periodo 2023.

Le installazioni FV per taglia

Nella tabella successiva si può notare come nel primo trimestre 2024 gli impianti FV di taglia fino a 12 kWp siano in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: 11.912 in meno per 99 MW in meno. Soprattutto nel mese di marzo il calo è stato più significativo, ovviamente per l’effetto dello stop ormai definitivo al Superbonus.

Tuttavia, c’è da segnalare pressoché un raddoppio (sia in termini di numero che di potenza) della taglia 20-200 kWp e di quella tra 200 kW e 1 MW. Per quanto riguarda gli impianti sopra al megawatt di potenza, nel periodo gennaio-marzo di quest’anno sono stati installati 456 MW in più in confronto al primo trimestre 2023.

Al momento, la quota del numero di nuovi impianti di piccola taglia (fino a 12 kW) è del 90% sul totale; 5% è la quota degli impianti tra 12-20 kWp mentre quelli tra 20 e 200 kW ammontano al 4% del totale.

La quota dei nuovi impianti in termini di potenza installata è invece rappresentata dal grafico a torta qui sotto: la capacità per la taglia 1-12 kW è pari al 27% del totale; in sensibile aumento rispetto al mese precedente la quota percentuale degli impianti C&I (da 20 kWp a 1 MW).

Per una visualizzazione dell’andamento dell’installato in Italia mese per mese, con un paragone sul 2023, pubblichiamo un ultimo grafico che ci dice come l’incremento finora ci sia stato, ma che nell’arco dei primi tre mesi dell’anno la tendenza dell’aumento è al ribasso.

La potenza FV totale in Italia a fine marzo



Alla fine di marzo la potenza fotovoltaica totale in Italia ha raggiunto 32.003 MW, per un totale di 1.688.348 impianti.

Negli ultimi dodici mesi la potenza FV è aumentata di 5.897 MW, grazie all’entrata in esercizio di nuovi 364.259 impianti.

Nel corso del 2023, il fotovoltaico italiano è cresciuto di 5.234 MW (con 373.929 nuovi impianti), il secondo dato più elevato della storia nazionale della tecnologia, dopo il record del 2011 di 9,3 GW.

Va però sempre ricordato che è ancora enorme il divario con gli obiettivi 2030 indicati dal nuovo Pniec che prevedono un installato operativo totale di almeno 79-80 GW fotovoltaici. Sarà quindi necessario un incremento medio per i prossimi anni di circa 8 GW/anno.

Infine, il solito impietoso confronto con la Germania. Nei primi tre mesi dell’anno ha installato 3,7 GW fotovoltaici (cioè 2 GW in più del nostro paese), per una capacità totale a fine marzo 86,2 GW (54 GW più di noi).