I tour di VP Solar: tutte le soluzioni più innovative per il settore Commerciale e Industriale

VP Solar annuncia il lancio di “Smart Partner C&I Tour” e “Focus Tesla Powerwall”, eventi itineranti dedicati agli operatori professionali del settore delle energie rinnovabili.

I tour dell’azienda, distributore specializzato B2B in sistemi energetici come fotovoltaico, storage di energia, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, pompe di calore, attraverseranno le principali città italiane in 18 tappe, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le ultime novità e i servizi innovativi offerti dalla Business Unit Smart Partner C&I di VP Solar.

Durante gli eventi, i professionisti del settore avranno l’opportunità di approfondire le soluzioni all’avanguardia proposte da VP Solar e dai suoi partner tecnologici, tra cui:

soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento dei capannoni;

mappa Storage, una sezione dedicata al settore C&I;

soluzioni finanziarie innovative;

coprogettazione e supporto tecnico per una perfetta integrazione impiantistica.

Saranno presenti anche partner di rilievo che offriranno la loro esperienza e le loro soluzioni per il settore C&I.

Smart Partner C&I Tour e Focus Tesla Powerwall sono un’occasione unica per i professionisti del settore per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie nel campo delle rinnovabili applicate al settore Commerciale e Industriale.

Per informazioni e iscrizioni: Le tappe degli eventi

Focus Tesla Powerwall:

TORINO: martedì 7 maggio

MILANO: mercoledì 8 maggio

VERONA: mercoledì 26 giugno

PADOVA: martedì 9 luglio

FIRENZE: mercoledì 10 luglio

BOLOGNA: giovedì 11 luglio

Smart Partner C&I Tour: