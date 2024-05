Inxieme Energía: da 10 anni offre servizi e assistenza ai produttori di energia rinnovabile

Inxieme Energía è stata fondata nel 2014 per offrire servizi di rappresentanza ai produttori di energia rinnovabile nei principali mercati energetici europei.

L’azienda, con sede a Roma, fa parte del gruppo spagnolo Gnera Energía, un punto di riferimento nel mercato dell’elettricità. Da 10 anni Inxieme sviluppa strategie operative nei mercati dell’elettricità, massimizzando i vantaggi economici dei produttori di energia rinnovabile.

Dal 2020, Inxieme ha sviluppato un’altra linea di business, rivolta ai marketer di energia, in cui mette a disposizione dei propri clienti sistemi che snelliscono l’operatività e lo scambio di comunicazioni per velocizzare l’evasione delle richieste dei marketer alle piattaforme istituzionali (Distributori e SII – Sistema Informativo Integrato).

Secondo Gabriele Franzé, Country Manager di Inxieme: “In questi dieci anni il mercato ha attraversato molti cambiamenti, evoluzioni e configurazioni, e Inxieme ha dimostrato la sua capacità di adattarsi ai diversi scenari, mantenendo una posizione di riferimento come operatore”.

In sintesi, Inxieme offre ai suoi clienti soluzioni intelligenti in ambienti volatili per massimizzare la redditività dell’energia, garantendo stabilità in un mercato molto complicato.

In 10 anni di presenza sul mercato elettrico Inxieme ha oltre 600 impianti rinnovabili e 30 società di trading nel suo portafoglio di rappresentanza: più di 3.500 MW di potenza, più di 9 TWh di trading annuale e 6 TWh di previsione energetica annuale.

Dispone inoltre di un proprio Centro di Controllo, che attualmente gestisce 7 GW e che le consente di effettuare operazioni di monitoraggio a distanza e in tempo reale degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

“Nonostante i traguardi raggiunti, siamo desiderosi di continuare a imparare e siamo impazienti per tutti i nuovi sviluppi che ci attendono nella transizione energetica, come la normativa TIDE, il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, o la partecipazione delle rinnovabili ai mercati di regolazione”, ha detto Franzé.