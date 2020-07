Il surriscaldamento dei pannelli fotovoltaici a causa dell’elevato calore generato dall’irraggiamento solare, come noto, riduce l’efficienza dei moduli stessi e la loro vita utile. Così un gruppo di ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ha pubblicato una ricerca su Nature Sustainability (allegata in basso), dove illustra un nuovo sistema per raffreddare […]

