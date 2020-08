Nel decreto sui Requisiti Ecobonus, viene indicato che “i costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva“, ma nella tabella non vi è indicato il fotovoltaico. Siete informati se questa dicitura vale anche per il massimale di € 2.400,00 e 1.600,00 per gli impianti fotovoltaici che diventerebbe € 2.400,00 + iva e 1.600,00 […]

Potrebbe interessarti anche: