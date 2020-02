L’Italia è pronta a sostenere in Europa l’idea di scorporare gli investimenti “verdi” dai vincoli di bilancio, in modo da accelerare lo sviluppo di un’economia a basso impatto ambientale: questo, in sintesi, il messaggio lanciato ieri, giovedì 6 febbraio, dal premier Giuseppe Conte nel rispondere all’interrogazione di Loredana De Petris (LeU) durante il question-time in […]

Potrebbe interessarti anche: