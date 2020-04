Il calo dei costi di produzione dell’idrogeno da energia eolica e fotovoltaica traccia una via promettente per ridurre le emissioni in alcuni dei settori economici più dipendenti dai combustibili fossili, come l’acciaio, i veicoli pesanti, le spedizioni marittime e il cemento. È quanto indica il nuovo Hydrogen Economy Outlook, un nuovo studio globale della società […]

