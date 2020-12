È il fondo danese Obton, specializzato in investimenti nelle energie rinnovabili, ad aver acquisito 43 impianti fotovoltaici messi in vendita dal gruppo italiano E2E. In totale Obton si è aggiudicato 33 MW di potenza FV. Gli impianti, si legge in una nota, vantano un fatturato unitario (per MWp) superiore del 50% rispetto alla media nazionale, […]

Potrebbe interessarti anche: