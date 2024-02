Il fotovoltaico mondiale viaggia verso i 655 GW di nuove installazioni nel 2024

Per il 2024 si prevede una nuova intensa crescita del mercato globale del fotovoltaico, con la Cina sempre più leader e la conferma dei numeri italiani a 5 GW di installato annuale. Quest’anno, infatti, si potrebbero realizzare fino 655 GW di impianti FV in tutto il mondo, oltre 200 GW in più rispetto al 2023 […]