Il "Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico 2018" del Gestore.

A fine 2018 risultino in esercizio in Italia 822.301 impianti fotovoltaici, per una potenza installata complessiva di 20.108 MW, grazie ai 440 MW aggiunti da fine 2017. Il 58% degli impianti installati ha potenza tra 3 e 20 kW, il 34% tra 1 e 3 kW e il 7% tra 20 e 200 kW. Gli […]

