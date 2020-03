Total Quadran, controllata dal gigante petrolifero francese, e la start-up tedesca Next2Sun hanno annunciato un accordo che prevede l’implementazione in esclusiva della soluzione Next2Sun, una tecnologia di montaggio verticale per pannelli fotovoltaici bifacciali pensata appositamente per il settore agricolo, sul mercato francese, esclusa la regione dell’Alsazia. Secondo la nota pubblicata dalle due aziende, la struttura […]

