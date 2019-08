Sono 187 MW di nuova capacità FV da gennaio a maggio, in crescita rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma meno del 2017. I dati dell'installato per eolico, idroelettrico e bionergie. Le elaborazioni di Anie Rinnovabili su dati Gaudì-Terna.

Bene il fotovoltaico, benino le altre fonti rinnovabili con l’eccezione dell’idroelettrico. In tutto 285 MW di nuova potenza installata a fine maggio (+4% sul 2018). Questo, in sintesi, l’andamento della nuova potenza installata in Italia nei primi cinque mesi del 2019, secondo l’osservatorio di Anie Rinnovabili, elaborato partendo dai dati mensili di Gaudì-Terna (vedi qui […]

