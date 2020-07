È stato pubblicato dalla Commissione Ue il primo invito a presentare proposte per gli investimenti supportati dal Fondo per l’innovazione dedicato alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, finanziato principalmente con i ricavi provenienti dalle aste di quote di CO2. Con la prima tranche ci saranno finanziamenti complessivi per 1 miliardo di euro; e per […]

Potrebbe interessarti anche: