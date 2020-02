I risultati della prima procedura (aste e registri) del decreto Fer 1 con gli incentivi alle fonti rinnovabili hanno messo in luce diversi punti critici che andrebbero corretti nelle procedure successive (la seconda è già aperta, ne mancheranno poi altre cinque per chiudere la finestra del Fer 1). Tra i nodi irrisolti, in particolare, c’è […]

Potrebbe interessarti anche: