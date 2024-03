Iberdrola realizzerà il più grande parco FV in Italia: da 245 MW

Con 245 MW di potenza installata prevista (e la possibilità di aggiungere altri 60 MW per un totale di 305), quello di Fénix in Sicilia è il più grande progetto di un parco fotovoltaico in Italia. A realizzarlo sarà il gruppo spagnolo Iberdrola, che ha firmato un accordo con lo sviluppatore tedesco IB Vogt per […]