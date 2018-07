Tutte le leggi regionali sulle costruzioni pubblicate nel periodo maggio-luglio 2018, in una pubblicazione a cura di Ance. Il documento.

L’Ance, Associazione nazionale dei costruttori edili, ha aggiornato il suo bollettino delle leggi regionali che riguardano il settore delle costruzioni, pubblicate nel periodo giugno-luglio 2018. Per quanto concerne i settori di maggiore interesse per i nostri lettori segnaliamo: In Piemonte: il Regolamento contenente le: “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi […]

