L'emendamento approvato. Oggi il voto di fiducia alla Camera per pdl di conversione del decreto.

Una novità contenuta nel decreto Crescita in corso di conversione alla Camera, “sicuramente sarà di grande aiuto per le famiglie italiane, riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici domestici.” Ad annunciarlo è il sottosegretario MiSE Davide Crippa, sottolineando che la conversione in legge del provvedimento, su cui è stata chiesta la fiducia che sarà votata oggi, “estende […]

Potrebbe interessarti anche: