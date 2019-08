Tariffe, regole, contingenti e date dei bandi del nuovo decreto 4 luglio 2019, in vigore dallo scorso 10 agosto.

Dopo un’attesa di oltre 20 mesi, il nuovo decreto “Fer 1” con gli incentivi alle rinnovabili elettriche più competitive ad agosto è finalmente arrivato in Gazzetta. Si tratta del DM 4 luglio 2019 entrato in vigore lo scorso 10 agosto (allegati in basso il testo, il Regolamento operativo pubblicato dal Gse venerdì 23 luglio e […]

