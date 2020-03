Sono online sul sito del Gse le stime delle quantità massime ritirabili per l’anno in corso di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Tali valori sono espressi in CIC (Certificati di Immissione in Consumo) e indicano i limiti, riferiti al 2020, dei quantitativi di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati incentivabili […]

