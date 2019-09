Tra i suggerimenti c’è l’obbligo della connettività telematica per tutte le infrastrutture pubbliche-private.

Le regole per il Vehicle-to-Grid (V2G) in Italia compiono un altro passo avanti: l’Autorità per l’energia, infatti, ha appena pubblicato il suo parere sullo schema di decreto ministeriale volto a promuovere la diffusione delle tecnologie che permettono ai veicoli a batteria di “dialogare” con la rete elettrica. Lo schema di decreto era stato trasmesso dal […]

Potrebbe interessarti anche: