L’IA generativa abilita l’energia a km zero

“Riflettiamo sulle comunità energetiche che condividono con l’IA generativa il tema della democratizzazione”.

Questa la convergenza virtuosa approfondita oggi da Nicoletta Mastropietro, chief technology & innovation officer di A2A, nel corso di un webinar sull’intelligenza artificiale organizzato dal Centro studi Ircaf. L’IA di cui si è parlato è detta appunto generativa perché, in estrema sintesi, riesce ad acquisire più dati in ingresso incrementando i processi di elaborazione e producendo un maggior numero di contenuti in minor tempo.

La “Gen IA” è quindi il passo in più verso il futuro, che promette prestazioni elevate in termini di comprensione degli input ed elaborazione degli output, rendendo disponibili le tecnologie avanzate “a chiunque, non solo agli addetti ai lavori”, secondo l’esperta di A2A.

Un aspetto che si incrocia con il nuovo ruolo di “prosumer” degli utenti: “Se si riesce ad applicare l’IA in questo campo, si amplificano i benefici delle comunità energetiche” e dunque “studiamo algoritmi specifici di cluster machine learning”.

Questi sistemi “ci consentono di fare analisi precise sui consumatori per capire se ci sono gruppi di clienti adatti a una comunità energetica” e così “arrivare veramente a una dimensione di energia a km zero”.

Un lavoro partito non da poco, quello di A2A sull’IA, con un team di circa quaranta esperti costituito quattro anni fa e “con competenze non facili da trovare sul mercato”.

Un percorso analogo è stato avviato cinque anni fa da Edison, come approfondito nel corso del webinar da Lorenzo Montelatici, digital director strategy dell’azienda: “Siamo partiti con un progetto sull’analisi dei dati e un gruppo di lavoro apposito. Oggi il machine learning supporta la gestione degli asset con previsioni di produzione su 600 turbine eoliche e 60 impianti FV”.

Stimare anticipatamente la generazione da rinnovabili, sottolinea Montelatici, “consente di aumentare la penetrazione delle Fer sulla rete decarbonizzando il mix di generazione”.

Si tratta di sistemi che “ampliano il quadro informativo per far prendere decisioni all’operatore. Altri modelli, ad esempio, riguardano i cicli combinati a gas e segnalano prestazioni sotto standard per un rapido intervento”.

Infine, Edison guarda anche alla Gen IA, “lavorando sul controllo delle fonti dalla quale attinge per rispondere alle nostre richieste. Stiamo riflettendo su come calare questa tecnologia nel nostro business, identificando gli ambiti di applicazione e comprendendo i rischi per definire un modello di goverance”.

Come cambia l’asset management per le utility

Secondo un’analisi Agici-Accenture presentata la scorsa settimana a Milano, la Gen IA può garantire fino al 25% di maggiore produttività nel comparto utility. In Italia si tratta di un “40% delle ore lavorate che sarà trasformato migliorando qualità e produttività”.

Più nel dettaglio, l’IA generativa promuove tra i gestori delle reti il passaggio dall’attuale sistema di asset management, che mixa i dati forniti da tecnologia IoT con prove fisiche sul campo, a un modello in cui “il mondo fisico e quello digitale convivono all’interno di un ecosistema intelligente, migliorando le performance, la qualità e la sicurezza lungo tutta la catena del valore”.

Per fare ciò, ad esempio, bisognerà creare dei “gemelli digitali” delle infrastrutture fisiche di ogni genere (energia, ambiente, Tlc) per migliorare la diagnosi sullo stato delle risorse ed elaborare raccomandazioni operative o di manutenzione.

Un’operazione che sarà sostenuta dalle “capacità avanzate di progettazione, analisi e simulazione della Gen AI” (per approfondire vedi le slide allegate in fondo).

In quest’ottica, secondo l’a.d. Agici Marco Carta, non bisogna dimenticare come “la crescente centralità di efficienza energetica, rinnovabili, economia circolare e gestione delle acque abbia ampliato il perimetro di attività delle utility. Aprirsi alla rivoluzione dell’IA generativa sarà quindi funzionale alla gestione di questa complessità”.

Una sperimentazione nazionale per le reti

L’IA è una tecnologia innovativa che può convergere anche su altri aspetti. È ciò che accade al Senato, dove rappresentanti di partiti opposti come Lega e PD hanno presentato due disegni di legge sinergici su IA e reti.

In particolare, ieri la commissione Ambiente di Palazzo Madama ha deciso di congiungere i Ddl n. 1066 e 1116 dati i molti punti in comune.

Tra questi l’idea di svolgere una sperimentazione sull’uso di IA per sostenere l’innovazione di servizi e prodotti in vari campi, tra cui ambiente, infrastrutture e reti.

Il testo demanda a specifici regolamenti la definizione dei soggetti ammissibili all’iniziativa e delle relative modalità di progetto.

Intanto, un ciclo di audizioni si è già concluso e il termine per la presentazione di emendamenti scadrà il prossimo 21 maggio.