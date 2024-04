Riuscirà mai l’eolico ad asse verticale a competere con quello ad asse orizzontale? Alessandro Codegoni

Ogni tanto si torna a parlare di turbine ad asse verticale come una soluzione più interessante per i suoi presunti minori impatti visivi. Spieghiamo alcuni loro pregi (pochi) e i loro difetti (tanti) e perché non possono ancora competere con le grandi turbine tradizionali.

Chi scrive una dozzina di anni fa si imbarcò nel tentativo di creare una turbina ad asse verticale destinata a essere usata nell'eolico offshore. Le turbine ad asse verticale (VAWT – Vertical-axis wind turbines) ruotano attorno ad un asse perpendicolare al terreno, mentre le più comuni, ad asse orizzontale (o HAWT – Horizontal Axis Wind […]

