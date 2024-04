Rinnovabili, in Sicilia la competenza sul paesaggio è tutta della Regione

Il ministero della Cultura non può bocciare, nemmeno parzialmente, i progetti di nuovi impianti a fonti rinnovabili in Sicilia nell’ambito della Via statale (Valutazione di impatto ambientale), perché il parere sulla tutela del paesaggio spetta esclusivamente all’amministrazione regionale. Questo, in sintesi, il giudizio del Tar di Catania in una recente sentenza (link in basso). Il […]