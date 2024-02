Nelle Marche approvate le nuove linee guida sulla Via Redazione QualEnergia.it

Tra le novità, in applicazione della normativa nazionale, sale a 10 MW la soglia per la verifica di assoggettabilità alla Via per gli impianti fotovoltaici in aree industriali.

ADV

Con una delibera della Giunta del 22 gennaio, la Regione Marche ha approvato le nuove linee guida per i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (Via), disciplinati dalla legge regionale 11/2019 intitolata “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (Via)”. La delibera, allo stesso tempo, revoca la delibera n. 1.600 del 21 dicembre 2004, […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER