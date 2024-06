Rinnovabili, il Gse non può “ripensare” un progetto a distanza di anni

Il Gse non può rimettere in discussione gli elementi di un progetto a fonte rinnovabile dopo parecchi anni dal primo sopralluogo concluso con esito positivo, annullando gli incentivi originariamente accordati all’impianto. È il succo di una recente sentenza del Consiglio di Stato (link in basso) che, accogliendo il ricorso in appello di una società, chiarisce i […]