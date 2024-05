Conto energia 2 o 3? Sentenza del Consiglio di Stato contro decisione del Gse

Si torna a parlare di provvedimenti poco calibrati del Gse in merito ai Conto Energia fotovoltaico con una sentenza del Consiglio di Stato del 16 maggio. In particolare, con la sentenza n 4387/2024 (allegata in basso), il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso da un operatore economico, assistito dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, titolare di […]