Rinnovabili, nelle procedure di Via si applica il silenzio-assenso nel concerto tra ministeri

Nei procedimenti di Via (Valutazione di impatto ambientale) per le fonti rinnovabili, vale il principio del silenzio-assenso nel concerto tra le pubbliche amministrazioni. È quanto emerge da una recente sentenza del Tar della Puglia (link in basso), che ha accolto un ricorso della società Seanergy. La vicenda riguarda il progetto per un parco eolico offshore […]