Stretta ai crediti edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl Superbonus

Il nuovo dl Superbonus, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 marzo e contenente una nuova stretta sui crediti fiscali per gli interventi di efficienza energetica nell’edilizia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo (link in basso). Il testo – in vigore dal 30 marzo – contiene “Misure urgenti in […]