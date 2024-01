Incentivi alle Comunità energetiche: decreto pubblicato e in vigore

È stato pubblicato ieri sera sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica l’attesissimo decreto con gli incentivi a Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso (pdf in basso). Da oggi, 24 gennaio, è dunque a tutti gli effetti in vigore, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione […]