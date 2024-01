Comunità energetiche, regole tecniche Gse già verificate da Arera

Le regole operative tecniche per le comunità energetiche sono pronte, con un discreto anticipo rispetto ai 30 giorni di tempo che Gse, Mase ed Arera hanno per pubblicarle, che vanno calcolati dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta lo scorso 24 gennaio. Ieri, infatti, l’Autorità per l’energia e le reti, con la delibera 15/2024/R/eel del 30 […]