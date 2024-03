Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna per la transizione energetica delle PMI Redazione QualEnergia.it

Fondo per facilitare l'accesso delle PMI a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, per investimenti in riqualificazione energetica, fonti rinnovabili, adeguamento sismico ed economia circolare. La manifestazione di interesse va inviata dall'11 aprile.

Per facilitare l’accesso delle PMI a fonti di finanziamento alternative al tradizionale credito bancario c’è il Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna Ha l’obiettivo di promuovere investimenti nei settori della riqualificazione energetica, delle energie rinnovabili, dell’adeguamento sismico e dell’economia circolare. Inoltre, supporta le PMI della Regione nella realizzazione di emissioni di prestiti obbligazionari (minibond) aggregati in un portafoglio (basket), sottoscritti da investitori professionali, con il supporto della garanzia pubblica fornita dal Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna. L’emissione di prestiti obbligazionari e/o titoli di debito consente alle imprese, con un buon merito di credito, di differenziare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza dal sistema bancario. Oltre al vantaggio economico, questo finanziamento aiuta l’azienda a: accedere a un credito alternativo dedicato al sostegno di progetti sostenibili;

acquisire ulteriori competenze in materia finanziaria tramite l’interazione con investitori professionali;

compiere un primo passo verso una gestione aziendale evoluta;

migliorare la reputazione e l’affidabilità percepita dal mercato e dal proprio pubblico La Manifestazione di Interesse, il cui form è incluso come Allegato A al presente Avviso (vedi “Come partecipare”), deve essere compilata integralmente dall’impresa con le informazioni richieste e inviata, completa degli allegati previsti, all’Arranger a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] a partire dalle ore 10 del giorno 11 aprile 2024. Tutte le informazioni: Fondo Garanzia Minibond Emilia-Romagna Avviso alle imprese (pdf)

