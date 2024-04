Come Usa e Francia vorrebbero arginare il fotovoltaico cinese

Come Usa e Francia vorrebbero arginare il fotovoltaico cinese Luca Re

Gli Stati Uniti non escludono nuove barriere commerciali, mentre la Cina si è già rivolta al WTO proprio contro le misure Usa. Parigi punta sui pannelli Made in France, una strada che oggi è in salita.

L’industria fotovoltaica cinese continua a impensierire molti Paesi, dagli Stati Uniti all’Europa, preoccupazioni che spingono ad un rinnovato slancio verso le politiche volte a limitare le importazioni di pannelli e componenti dalla Cina e favorire le produzioni nazionali. Mentre gli Usa non escludono il ricorso a nuove barriere commerciali contro il gigante asiatico, la Francia […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

