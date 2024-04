L’India prova a rilanciare il fotovoltaico su tetto

Il fotovoltaico su tetto può aiutare l’India a raggiungere i suoi obiettivi sulle rinnovabili, grazie al nuovo programma di sostegno varato dal governo, che punta a realizzare impianti residenziali su circa 10 milioni di abitazioni. Lo scrive Vibhuti Garg, direttrice della sezione “South Asia” dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa), istituto americano specializzato […]