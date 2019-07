Via Emilio Cornalia 26 - 20124 Milano

Centrica Business Solutions è la divisione dedicata ai clienti business di Centrica PLC, Gruppo internazionale di servizi energetici e globali.

L’azienda, nata per aiutare i propri clienti B2B ad assumere il controllo dell’energia e far crescere la propria attività, fornisce in tutto il mondo soluzioni intelligenti end-to-end finalizzate a migliorare l’efficienza operativa, assicurare una politica sostenibile e creare opportunità di crescita.

Dall’industria manifatturiera al settore sanitario, all’industria alimentare alla distribuzione, Centrica Business Solutions fornisce energia e servizi a 5.100 siti di clienti in 34 Paesi, grazie al supporto di circa 12.000 ingegneri e tecnici in tutto il mondo.

Leader nella fornitura di impianti di cogenerazione da 35kW a 10MW, con oltre 3.000 unità di cogenerazione prodotte, Centrica segue tutte le fasi dei progetti, dallo studio iniziale e dalla produzione in-house fino alla gestione e manutenzione, fornendo dal singolo modulo alla soluzione impiantistica “chiavi in mano”. L’azienda, inoltre, offre sistemi di analisi e monitoraggio che consentono di monitorare, in un’unica piattaforma, i consumi di energia elettrica, gas metano ed energia termica, nonché gli impianti di autoproduzione come fotovoltaico e cogenerazione, al fine di ottimizzare le prestazioni, affrontare i possibili guasti delle apparecchiature prima che si verifichino e ridurre le inefficienze e lo spreco energetico.

Tramite Centrica, inoltre, Centrica Business Solutions offre servizi di trading in ambito energetico e fornisce energia con British Gas nel Regno Unito, Bord Gàis Energy in Irlanda e Direct Energy negli USA.